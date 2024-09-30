Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года.

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Согласно документу, который опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, начиная со следующего года соотношение между МРОТ и медианной заработной платой должно быть не менее 48%.

«В связи с этим... предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 22440 рублей (рост 16,6%). Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%», - отмечается в пояснительной записке.

Также в правительстве указали, что увеличение МРОТ «будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 млн работников».

Ранее в профсоюзе работников системы образования «Учитель» заявили о намерении обратиться в Рособрнадзор из‑за окладов ниже МРОТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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