Конституционный суд запретил включать плату за переработки в зарплату учителей
Конституционный суд РФ запретил включать плату за переработки в зарплату учителей, сообщает пресс-служба суда.
Так, учитель из Архангельской области обратилась в суд, так как в 2021 году работодатель посчитал выполнение дополнительных работ и добавленную учебную нагрузку как часть ее зарплаты, чтобы максимально приблизить ее к размеру МРОТ. Суд постановил, что дополнительная работа должна оплачивать отдельно.
При этом в России среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы. Также отмечается, что за год увеличилась среднемесячная зарплата и у научных сотрудников - на 9%. Так, в среднем учитель сегодня получает 111 421 рублей, а научный сотрудник – 134 391 рублей. За последние десять лет уровень оплаты труда вырос минимум в три раза.
Ранее РБК провело опрос в 40 регионах России, в котором выяснилось, что в стране не хватает учителей математики, русского языка и иностранных языков. Что касается зарплат, то в Москве они, по официальным данным, в 2022 году были выше 125 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru