Борисов: На запуск массового производства самолетов в России потребуется до пяти лет

«Три — пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов», — заявил зампред правительства.

Как отметил Борисов, региональные самолеты Ил-114, «Байкал», Ил-410, Ил-610 позволят обеспечить новую логистику перевозок в стране.

Вице-премьер подчеркнул, что до перехода к массовому серийному производству отечественных воздушных судов в России будут эксплуатироваться Boeing и Airbus. Однако за это время страна должна массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214.

