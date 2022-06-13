Борисов: На запуск массового производства самолетов в России потребуется до пяти лет
Три-пять лет потребуется для запуска массового производства российских самолетов различных классов. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК.
«Три — пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов», — заявил зампред правительства.
Как отметил Борисов, региональные самолеты Ил-114, «Байкал», Ил-410, Ил-610 позволят обеспечить новую логистику перевозок в стране.
Вице-премьер подчеркнул, что до перехода к массовому серийному производству отечественных воздушных судов в России будут эксплуатироваться Boeing и Airbus. Однако за это время страна должна массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214.
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