Правительство установит предельные цены на сахар и подсолнечное масло

Кабмин решил установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники среди участников рынка – они были приглашены на совещание у первого вице-премьера Андрея Белоусова, на котором и было принято это решение.

По информации источников РБК, оптовую стоимость сахара ограничат 36 руб. за килограмм, масла — 95 руб. за литр. В рознице цены на эти продукты составят 45 руб. и 110 руб. соответственно.

Ранее Владимир Путин и Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен на базовые продукты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на «весьма оперативное» изменение цен на продукты.