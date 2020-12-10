Правительство установит предельные цены на сахар и подсолнечное масло

Кабмин решил установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники среди участников рынка – они были приглашены на совещание у первого вице-премьера Андрея Белоусова, на котором и было принято это решение.

По информации источников РБК, оптовую стоимость сахара ограничат 36 руб. за килограмм, масла — 95 руб. за литр. В рознице цены на эти продукты составят 45 руб. и 110 руб. соответственно.

Ранее Владимир Путин и Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен на базовые продукты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на «весьма оперативное» изменение цен на продукты.

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Между тем, Михаил Мишустин призвал чиновников быстро реагировать на рост цен на продукты, при этом охватывая все сферы – «от поля до прилавка». Премьер-министр подчеркнул, что привлечь к этой работе следует всю цепочку производителей, посредников и торговые сети, пишет РИА ФАН.

Глава кабмина дал на подготовку нормативных актов для решения проблемы роста цен на продукты питания четыре дня. Они должны быть готовы к утру понедельника, 14 декабря.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииСахарЦены На Продукты
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