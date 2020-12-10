Правительство установит предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Кабмин решил установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники среди участников рынка – они были приглашены на совещание у первого вице-премьера Андрея Белоусова, на котором и было принято это решение.
По информации источников РБК, оптовую стоимость сахара ограничат 36 руб. за килограмм, масла — 95 руб. за литр. В рознице цены на эти продукты составят 45 руб. и 110 руб. соответственно.
Ранее Владимир Путин и Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен на базовые продукты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на «весьма оперативное» изменение цен на продукты.
Между тем, Михаил Мишустин призвал чиновников быстро реагировать на рост цен на продукты, при этом охватывая все сферы – «от поля до прилавка». Премьер-министр подчеркнул, что привлечь к этой работе следует всю цепочку производителей, посредников и торговые сети, пишет РИА ФАН.
Глава кабмина дал на подготовку нормативных актов для решения проблемы роста цен на продукты питания четыре дня. Они должны быть готовы к утру понедельника, 14 декабря.
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