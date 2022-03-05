Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги ЦБ России

Так, данная мера распространяется и на организации, которые принадлежат кабмину РФ и Центробанку.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия справляется с санкциями, какими бы жесткими они ни были.

