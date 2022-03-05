Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги ЦБ России
Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура прекратят инвестировать в ценные бумаги правительства России и Центробанка РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сингапурского МИД.
Так, данная мера распространяется и на организации, которые принадлежат кабмину РФ и Центробанку.
Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия справляется с санкциями, какими бы жесткими они ни были.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- Heineken прекратит поставки пива в Россию
- РПЛ и ФНЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг
- В Госдуме отреагировали на остановку работы Booking в России
- Полковнику из Владивостока присвоили звание Героя России за выполнение задач на Украине
- Американские телеканалы ABC и CBS прекратили вещание в России
- Новый посол США прибыл в Китай
- Азаров оценил возможность переговоров Путина и Зеленского
- Совфед: Необходимо решить проблему импортозамещения в гражданской авиации
- Илон Маск призвал увеличить добычу нефти и газа
- Экс-премьер Украины заявил о «неадекватном состоянии» Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru