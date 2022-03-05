Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги ЦБ России

Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура прекратят инвестировать в ценные бумаги правительства России и Центробанка РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сингапурского МИД.

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Так, данная мера распространяется и на организации, которые принадлежат кабмину РФ и Центробанку.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия справляется с санкциями, какими бы жесткими они ни были.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:РоссияСингапур
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