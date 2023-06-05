Более 400 кубометров отходов: «Марафон рек» подвел итоги акции по очистке берегов
В ходе акции по очистке берегов «Марафон рек» более двух тысяч жителей России собрали свыше 400 кубометров отходов, что сравнимо с четырьмя забитыми вагонами грузового поезда. Весь мусор собран и отправлен на переработку, рассказали НСН в пресс-службе организатора акции «Национальные приоритеты».
В общей сложности в мероприятии приняли участие 2300 из самых разных уголков страны – от Сахалина до Калининградской области. Волонтерам удалось очистить берега 23 водоемов и рек в 28 регионах страны.
«Результаты акции показали, что сознательных людей, живущих у Терека и Камы, Оби и Урала, Кубани и Иртыша с активной позицией у нас много. Нас всех объединяет стремление внести вклад в сохранение экологии родных городов и регионов. Искренне надеюсь, что такие акции станут доброй традицией и с каждым годом будут вовлекать все большее количество неравнодушных людей», – написала в своем Telegram-канале зампред правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.
Благодаря собранным отходам удалось существенно сберечь водные ресурсы российских городов, ведь водная экосистема очень уязвима: отходы, пластик, покрышки, ржавые конструкции и пакеты могут лежать годами, а это отравляет почву и загрязняет воду.
Акция проходила с 20 мая по 4 июня. В ней приняли взрослые и дети, которые не только очистили окружающую природу, но и поучаствовали в эко-квестах, прошли мастер-классы по сортировке и утилизации отходов, а также получили памятные призы и подарки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru