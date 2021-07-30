Правительство России допустило введение временного запрета на экспорт бензина

Российское правительство рассматривает возможность введения временных ограничений на вывоз бензина из РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

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«Министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время. В принципе этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок», — приводит слова Новака ТАСС.

По мнению вице-премьера, давление на цены на биржевых торгах сохраняется, «волатильная ситуация достаточная», и необходимо стабилизировать рынок.

Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин сообщил, что в ближайшее время ведомство может принять решение о временном запрете экспорта бензина из РФ для стабилизации цен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииЭкспортРост Цен На БензинБензинАлександр Новак
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