Правительство России допустило введение временного запрета на экспорт бензина

«Министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время. В принципе этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок», — приводит слова Новака ТАСС.

По мнению вице-премьера, давление на цены на биржевых торгах сохраняется, «волатильная ситуация достаточная», и необходимо стабилизировать рынок.

Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин сообщил, что в ближайшее время ведомство может принять решение о временном запрете экспорта бензина из РФ для стабилизации цен.

