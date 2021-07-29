Росстат: Средние цены на бензин за неделю выросли на 13 копеек

Средние потребительские цены на бензин в России в период с 19 по 25 июля выросли на 13 копеек и достигли 48,44 рубля за литр.

Как следует из материалов Росстата, средние цены на бензин марки Аи-92 прибавили 11 копеек и составляют 45,63 рубля за литр. При этом бензин Аи-95 стал дороже на 12 копеек и стоит 49,36 рубля за литр. Наибольший рост отмечается у бензина марки Аи-98: 21 копейка и 56,53 рубля за литр.

Кроме того, литр дизельного топлива подорожал на 10 копеек, до 50,28 рубля.

Как отмечает Росстат, наибольший рост цен на бензин зафиксирован во Владивостоке (на 1,7%), а также в Кызыле (на 1,3%). В Москве топливо подорожало на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.

В понедельник стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторические максимумы, напоминает «Свободная пресса». Цена топлива Аи-95 взлетела выше 60 тысяч рублей за тонну, Аи-92 — до 57,5 тысячи рублей. Правительство допустило введение запрета на экспорт бензина для сдерживания роста цен.

