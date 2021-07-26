В Минэнерго России допустили запрет на экспорт бензина
Минэнерго может в ближайшие дни принять решение о временном запрете экспорта бензина из России для стабилизации цен. Об этом сообщил замглавы ведомства Павел Сорокин.
«Нормативка под временный запрет готова, сейчас, соответственно, мы смотрим детали и смотрим на ежедневную динамику», — цитирует замминистра РИА Новости.
Сорокин подчеркнул, что в последние дни объемы топлива на бирже выросли, а его стоимость — снизилась, и сейчас Минэнерго внимательно следит за ситуацией.
Замминистра добавил, что окончательное решение будет принято «на основе динамики биржевых цен и насыщения биржи объемами топлива».
По данным Росстата, средние цены бензина у российских производителей выросли в июне на 3,4% по отношению к маю. Розничные цены на бензин в РФ по сравнению с июнем 2020 года увеличились на 6,1%, а с начала текущего года выросли на 4,4%.
Между тем вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун заявил, что цены на бензин в России снизятся только при условии укрепления рубля. При стоимости евро в 50 рублей цена топлива может составить около 20 рублей за литр, пишут «Невские новости».
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