Правительство РФ запретило экспорт лесоматериалов в недружественные страны
Правительство РФ запретило экспорт круглых лесоматериалов, щепа и шпоны в недружественные страны до конца 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга.
Сообщается, что из общего объема экспорта 75,1% приходится на Европу (по данным за 2021 год).
В Рослесинфорге отметили, что европейцы в ближайшее время не смогут заменить российский лес из-за нехватки пиломатериалов у мировых поставщиков.
При этом в организации допустили закупку российской древесины через страны Азии и Ближнего Востока.
Ранее стало известно, что в России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Мера будет действовать до 30 июня. Также вводится запрет на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны.
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