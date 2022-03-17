Правительство РФ запретило экспорт лесоматериалов в недружественные страны

Правительство РФ запретило экспорт круглых лесоматериалов, щепа и шпоны в недружественные страны до конца 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга.

Сообщается, что из общего объема экспорта 75,1% приходится на Европу (по данным за 2021 год).

В Рослесинфорге отметили, что европейцы в ближайшее время не смогут заменить российский лес из-за нехватки пиломатериалов у мировых поставщиков.