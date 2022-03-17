Правительство РФ запретило экспорт лесоматериалов в недружественные страны

Правительство РФ запретило экспорт круглых лесоматериалов, щепа и шпоны в недружественные страны до конца 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга.

Сообщается, что из общего объема экспорта 75,1% приходится на Европу (по данным за 2021 год).

В Рослесинфорге отметили, что европейцы в ближайшее время не смогут заменить российский лес из-за нехватки пиломатериалов у мировых поставщиков.

В Европе допустили сокращение урожая без азотных удобрений из России

При этом в организации допустили закупку российской древесины через страны Азии и Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что в России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Мера будет действовать до 30 июня. Также вводится запрет на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗапретЭкспортЛес
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