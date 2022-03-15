Мишустин ввел временный запрет на экспорт зерновых
15 марта 202204:03
В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, сообщает RT со ссылкой на постановление.
Мера будет действовать до 30 июня. Также вводится запрет на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны.
Ограничения по сахару будут действовать до 31 августа текущего года.
Ранее таможенная подкомиссия приняла решение о введении запрета на экспорт сахара и зерна до 31 августа текущего года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru