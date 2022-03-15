Мишустин ввел временный запрет на экспорт зерновых

Мера будет действовать до 30 июня. Также вводится запрет на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны.

Ограничения по сахару будут действовать до 31 августа текущего года.

Ранее таможенная подкомиссия приняла решение о введении запрета на экспорт сахара и зерна до 31 августа текущего года.

