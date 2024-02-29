Правительство РФ запретило экспорт бензина с 1 марта по 31 августа

В пресс-службе Кабмина уточнили, что запрет не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами – членами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

Кроме того, увеличились объемы продаж дизеля с 12,5% до 16%.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что правительство России не рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива, отмечает «Радиоточка НСН».

