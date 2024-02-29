Правительство РФ запретило экспорт бензина с 1 марта по 31 августа
Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа.
В пресс-службе Кабмина уточнили, что запрет не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами – членами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.
Кроме того, увеличились объемы продаж дизеля с 12,5% до 16%.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что правительство России не рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru