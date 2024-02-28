Россия впервые за четыре года закупила у Эквадора нефтепродукты

Отмечается, что в 2023 году Россия купила 1,6 тысячи тонн эквадорского мазута для кораблей, используемого в судовых двигателях. Сумма сделки составила 335 тысяч долларов.

Всего Эквадор поставил на мировой рынок почти 2,7 миллиона тонн нефтепродуктов на 1,1 миллиарда долларов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в прошлом году 86% экспорта нефти пришлось на дружественные страны, передает RT.

