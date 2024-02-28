Россия впервые за четыре года закупила у Эквадора нефтепродукты
28 февраля 202414:43
Россия закупила топливо в Эквадоре впервые с 2019 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные эквадорской статистики.
Отмечается, что в 2023 году Россия купила 1,6 тысячи тонн эквадорского мазута для кораблей, используемого в судовых двигателях. Сумма сделки составила 335 тысяч долларов.
Всего Эквадор поставил на мировой рынок почти 2,7 миллиона тонн нефтепродуктов на 1,1 миллиарда долларов.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в прошлом году 86% экспорта нефти пришлось на дружественные страны, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru