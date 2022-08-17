Правительство РФ ввело льготные кредиты до 5% для АПК
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому сельхозпроизводители смогут взять льготные инвестиционные займы, сообщает пресс-служба кабмина.
В сообщении говорится, что ставка составит 5%, срок - от двух до 15 лет. Отмечается, что по такой же ставке можно будет взять кредит на короткие сроки.
Воспользоваться программой смогут предприниматели, которые занимаются производством и переработкой сельхозпродукции. Также льготные кредиты стали доступны перевозчикам, которые смогут приобрести рефрижераторные контейнеры для транспортировки скоропортящейся продукции.
«В постановлении учтены запросы агропромышленного комплекса, который обеспечивает нашу продовольственную безопасность и снабжает людей всеми необходимыми, качественными продуктами», – подчеркнул Мишустин.
Ранее в кабмине заявили, что председатель правительства подписал постановление, согласно которому малый и средний бизнес сможет получать льготные кредиты при действующей ставке Центробанка под 4,5% и 3% годовых.
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