Правительство РФ ввело льготные кредиты до 5% для АПК

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому сельхозпроизводители смогут взять льготные инвестиционные займы, сообщает пресс-служба кабмина.

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В сообщении говорится, что ставка составит 5%, срок - от двух до 15 лет. Отмечается, что по такой же ставке можно будет взять кредит на короткие сроки.

Воспользоваться программой смогут предприниматели, которые занимаются производством и переработкой сельхозпродукции. Также льготные кредиты стали доступны перевозчикам, которые смогут приобрести рефрижераторные контейнеры для транспортировки скоропортящейся продукции.

«В постановлении учтены запросы агропромышленного комплекса, который обеспечивает нашу продовольственную безопасность и снабжает людей всеми необходимыми, качественными продуктами», – подчеркнул Мишустин.

Ранее в кабмине заявили, что председатель правительства подписал постановление, согласно которому малый и средний бизнес сможет получать льготные кредиты при действующей ставке Центробанка под 4,5% и 3% годовых.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КредитыПравительство РоссииМихаил МишустинСельское Хозяйство
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