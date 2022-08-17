В России запустят выдачу льготных кредитов малому и среднему бизнесу под 3-4,5%
Малый и средний бизнес сможет получать льготные кредиты при действующей ставке Центробанка под 4,5% и 3% годовых, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса», — отмечается в сообщении.
Льготная программа будет действовать в течение трех лет, при этом предприятия смогут взять кредиты на 10 лет. Ожидается, что до конца года объемы выданных малому и среднему бизнесу займов составят почти 50 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru