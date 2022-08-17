В России запустят выдачу льготных кредитов малому и среднему бизнесу под 3-4,5%

«Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса», — отмечается в сообщении.

Льготная программа будет действовать в течение трех лет, при этом предприятия смогут взять кредиты на 10 лет. Ожидается, что до конца года объемы выданных малому и среднему бизнесу займов составят почти 50 млрд рублей.

