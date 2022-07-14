Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом в 20,7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, — 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России», — подчеркнули в министерстве.