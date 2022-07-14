Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга
Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом в 20,7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
«Субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, — 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России», — подчеркнули в министерстве.
Льготное автокредитование будет доступно для всех моделей УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, отмечает телеканал «360».
Программа льготного лизинга предусматривает базовую скидку 10% от стоимости машины (но не более 500 тысяч рублей) и будет распространяться на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили УАЗ, Lada, ГАЗ, «Камаз», «Урал».
Скидка на электромобили Evolute по обеим льготным программам составит 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей.
Банки и лизинговые организации готовы обеспечить запуск льготных программ во второй половине июля, пишет РИА ФАН.
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