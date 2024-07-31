Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до октября
31 июля 202410:46
Правительство России приняло решение запретить экспорт бензина в сентябре - октябре 2024 года, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в Государственной Думе.
По его словам, экспорт будет ограничен для того, «чтобы подстраховаться». Сорокин уточнил, что снятия запрета на экспорт в августе не будет.
Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов в разговоре с НСН отметил, что увеличение доли биржевых продаж топлива поможет снизить оптовые цены на бензин, в рознице россияне не увидят «скидок», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru