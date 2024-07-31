Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до октября

По его словам, экспорт будет ограничен для того, «чтобы подстраховаться». Сорокин уточнил, что снятия запрета на экспорт в августе не будет.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов в разговоре с НСН отметил, что увеличение доли биржевых продаж топлива поможет снизить оптовые цены на бензин, в рознице россияне не увидят «скидок», передает «Радиоточка НСН».

