Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до октября

Правительство России приняло решение запретить экспорт бензина в сентябре - октябре 2024 года, сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в Государственной Думе.

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По его словам, экспорт будет ограничен для того, «чтобы подстраховаться». Сорокин уточнил, что снятия запрета на экспорт в августе не будет.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов в разговоре с НСН отметил, что увеличение доли биржевых продаж топлива поможет снизить оптовые цены на бензин, в рознице россияне не увидят «скидок», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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