«Плюс 3% за месяц»: В отрасли рассказали, как остановить рост цен на бензин

«Цены на бензин за последние полтора месяца выросли существенно, увеличение составляет уже больше 3%, если берем автомобильный бензин. Поэтому в целом рост наблюдаем. Что касается квоты, я не очень понимаю, в чем предложение. При этом мы поддерживаем предложение увеличить объем поставок биржевых, это играет существенную роль в повышении цен сегодня. Но это нельзя назвать системным решением, это небольшое воздействие окажет. В моменте это приведет к снижению оптовых цен, но не в рознице. Подобные меры, скорее, про то, чтобы снизить рост цен», - рассказал он.

При этом, по его словам, есть более глубинные причины роста цен, на которые сложно влиять.

«В целом депутаты правильно оценивают причины роста цен. Например, ремонт НПЗ не делается быстро в текущих условиях. Новые НПЗ тоже не строятся в один момент. Здесь нужно создавать определенные правила игры, чтобы предприятия оставались с прибылью. Если этих условий не будет, цены снижаться не будут. Важна и маржинальность АЗС, чтобы и здесь была выгода. Этот вопрос очень сложный. Спрос у нас в летнее время всегда растет опережающими темпами», - добавил собеседник НСН.

Стоимость тонны бензина сорта Аи-95 поднялась выше 70 тысяч рублей 12 июля. Это рекордный показатель для бензина с сентября прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

