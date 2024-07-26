ФАС ждет от нефтяных компаний объяснений причин роста оптовых цен на бензин Аи-95

В ведомстве подчеркнули, что служба и её территориальные органы продолжают держать на контроле ситуацию на рынке нефтепродуктов. В ФАС считают, что рост цен на оптовые поставки бензина ставит под угрозу существование независимых заправок в России.

Ранее биржевые цены на бензин поднялись до максимума с сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

