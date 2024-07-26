ФАС ждет от нефтяных компаний объяснений причин роста оптовых цен на бензин Аи-95
26 июля 202418:15
Объяснения обоснованности роста оптовых цен на бензин марки Аи-95 от российских нефтяных компаний ждет до 31 июля Федеральная антимонопольная служба, заявили в пресс-службе ФАС, сообщает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что служба и её территориальные органы продолжают держать на контроле ситуацию на рынке нефтепродуктов. В ФАС считают, что рост цен на оптовые поставки бензина ставит под угрозу существование независимых заправок в России.
Ранее биржевые цены на бензин поднялись до максимума с сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru