ФАС ждет от нефтяных компаний объяснений причин роста оптовых цен на бензин Аи-95

Объяснения обоснованности роста оптовых цен на бензин марки Аи-95 от российских нефтяных компаний ждет до 31 июля Федеральная антимонопольная служба, заявили в пресс-службе ФАС, сообщает РИА Новости.

«Борьба с монополиями»: Снизить инфляцию помогли проверки ФАС, а не политика ЦБ

В ведомстве подчеркнули, что служба и её территориальные органы продолжают держать на контроле ситуацию на рынке нефтепродуктов. В ФАС считают, что рост цен на оптовые поставки бензина ставит под угрозу существование независимых заправок в России.

Ранее биржевые цены на бензин поднялись до максимума с сентября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Рост ЦенРост Цен На БензинЦены На БензинФАС

Горячие новости

Все новости

партнеры