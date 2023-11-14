Правительство разработало меры для удержания цен на яйца
Правительство разработало меры по стабилизации цен на куриные яйца. ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручили оценить обоснованность подорожания, а также возможность наращивания импорта, пишут «Известия». Правительство также требует стимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты.
На подорожание яиц влияют удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса, отмечает издание.
В Минсельхозе рост цен подтвердили, заявив, что ведомство прорабатывает и дополнительные регулирующие меры.
За последние недели яйца подорожали в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской, Костромской, Ульяновской, Читинской и других регионах.
По данным Росстата, стоимость куриных яиц в РФ увеличилась в октябре на 13,1% по сравнению с сентябрем. А с начала года они стали дороже на 18,6%.
Главная причина подорожания свинины – это высокие инфляционные ожидания, связанные с резким ослаблением рубля, заявил ранее бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в интервью НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru