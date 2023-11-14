Правительство разработало меры для удержания цен на яйца

Правительство разработало меры по стабилизации цен на куриные яйца. ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручили оценить обоснованность подорожания, а также возможность наращивания импорта, пишут «Известия». Правительство также требует стимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты.

На подорожание яиц влияют удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса, отмечает издание.