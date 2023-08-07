«Ослабление рубля и низкий спрос»: Названы основные причины подорожания свинины

«Главная причина – это высокие инфляционные ожидания, связанные с динамикой валютного курса, резким ослаблением рубля. Дело в том, что в структуре себестоимости свинины значительную часть занимает так называемая зерновая группа в отличие от говядины или баранины. Здесь наложился рост цен на зерно на чикагской бирже. Произойдет ли понижение цены, будет зависеть от того, какой в итоге будет собран урожай в России и в конечном итоге в мире. А также от того, удастся ли Центробанку остановить ослабление рубля», - сказал Стариков.

Он отметил, что спрос населения на свинину ограничен. По словам Старикова, если не произойдет повышения доходов россиян, то спрос на мясо упадет еще больше, особенно на говядину.

«Здесь палка о двух концах: дело в том, что еще ограничено покупательным спросом населения. Если не произойдет реальных располагаемых доходов, правительство каким-то образом не увеличит зарплаты, пенсии, хотя бы на уровень инфляции… То производитель будет стоять перед тяжелым выбором: с одной стороны, продавать в убыток нельзя, с другой стороны серьезно упадет спрос, особенно на говядину», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в разговоре с НСН заявил, что россияне будут покупать даже очень дорогую курицу, так как дешевле мяса просто нет. При этом он отмечал, что необходимо налаживать собственное производство птицы, сообщает «Радиоточка НСН».

