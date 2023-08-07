«Ослабление рубля и низкий спрос»: Названы основные причины подорожания свинины
Понижение цен на свинину будет зависеть от урожая зерна в РФ, а также от того, сможет ли Центробанк остановить ослабление рубля, отметил в эфире НСН Иван Стариков.
Главная причина подорожания свинины – это высокие инфляционные ожидания, связанные с резким ослаблением рубля, заявил бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в интервью НСН. Он отметил, что в структуре себестоимости свинины значительную часть занимает зерновая группа.
Ранее сообщалось, что товарная свинина подорожала за прошлую неделю на 7% и достигла 148 рублей за килограмм, что является рекордом за восемь лет. Такие данные привели «Ведомости» со ссылкой на аналитическое агентство AD Libitum. При этом говядина и баранина тоже бьют рекорды: в июне цена баранины составила в среднем 584 рубля, а говядины 494 рубля, пишут «Новые Известия». Стариков назвал основные причины подорожания мяса.
«Главная причина – это высокие инфляционные ожидания, связанные с динамикой валютного курса, резким ослаблением рубля. Дело в том, что в структуре себестоимости свинины значительную часть занимает так называемая зерновая группа в отличие от говядины или баранины. Здесь наложился рост цен на зерно на чикагской бирже. Произойдет ли понижение цены, будет зависеть от того, какой в итоге будет собран урожай в России и в конечном итоге в мире. А также от того, удастся ли Центробанку остановить ослабление рубля», - сказал Стариков.
Он отметил, что спрос населения на свинину ограничен. По словам Старикова, если не произойдет повышения доходов россиян, то спрос на мясо упадет еще больше, особенно на говядину.
«Здесь палка о двух концах: дело в том, что еще ограничено покупательным спросом населения. Если не произойдет реальных располагаемых доходов, правительство каким-то образом не увеличит зарплаты, пенсии, хотя бы на уровень инфляции… То производитель будет стоять перед тяжелым выбором: с одной стороны, продавать в убыток нельзя, с другой стороны серьезно упадет спрос, особенно на говядину», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в разговоре с НСН заявил, что россияне будут покупать даже очень дорогую курицу, так как дешевле мяса просто нет. При этом он отмечал, что необходимо налаживать собственное производство птицы, сообщает «Радиоточка НСН».
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