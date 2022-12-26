Правительство рассчитывает увеличить долю российских автомобилей на 80%

По словам Мантурова, доля электромобилей российского производства к 2035 году составит 25%. На разработку компонентов продукции направят часть финансирования через госпрограмму Фонда развития промышленности. Ее объем в 2022 году составляет 50 млрд руб., пишет «Коммерсант».

Все автомобили «Москвич», которые соберут на заводе, будут проданы, в том числе по государственным контрактам, заявил генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.



