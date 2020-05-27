Экономическая активность в РФ достигла 79% докризисного уровня

Экономическая активность в Российской Федерации достигла уровня 79% от докризисного. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает ТАСС. Он рассказал, что прогноз по росту валового внутреннего продукта в 2021 году придётся скорректировать с учетом мер, прописанных в плане восстановления национальный экономики. До этого рост планировался на уровне 2,8%.

Общая стоимость мер поддержки экономики РФ в рамках антикризисных пакетов достигла почти 3,3 триллиона рублей. Как уточнил глава Минэкономразвития, в список пострадавших отраслей включено 42 сферы, в которых трудятся свыше 6 миллионов человек.

Расширение перечня пострадавших отраслей дало возможность о дополнительно распространить меры поддержки на 1,4 миллиона работников малого и среднего предпринимательства. Отсрочка по уплате арендных платежей предоставлена субъектам МСП по более чем 34 тысячам объектов, сообщил Решетников.

