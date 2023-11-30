Правительство продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года
Правительство России продлило отдельные меры стимулирования занятости на 2024 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В частности, продолжит действовать механизм субсидирования создания временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организации оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда.
«Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство в рамках федерального проекта "Содействие занятости". В частности, им компенсируются расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест», — напомнили в правительстве.
Также на 2024 год продлили компенсацию затрат работодателей на организацию бесплатного профобучения и дополнительного профобразования сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и россиян в поисках работы для дальнейшего трудоустройства в таких организациях.
Ранее кабмин выделил 300 млн рублей на поддержку промышленности в регионах, напоминает RT.
Между тем Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития внести в правительство проект постановления о продлении действующего моратория на проверки бизнеса на следующий год, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru