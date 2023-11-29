В России зафиксировали рекордные показатели занятости

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде заявил, что низкая безработица в России является показателем эффективной экономической политики и ее социального измерения. По его словам, сейчас властям стоит сосредоточиться на уменьшении количества безработной молодежи.

При этом уровень безработицы в Ингушетии достиг 27,1%, республика занимает первое место по такому показателю в стране. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает «Радиоточка НСН».

