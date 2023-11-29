В России зафиксировали рекордные показатели занятости
В России по итогам III квартала побит рекорд занятости, сообщил член бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков, передает РИА Новости.
По его словам, всего в сфере экономики по данным Росстата задействовано порядка 74 миллионов человек. Рекордный показатель связан с ростом обрабатывающего производства.
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде заявил, что низкая безработица в России является показателем эффективной экономической политики и ее социального измерения. По его словам, сейчас властям стоит сосредоточиться на уменьшении количества безработной молодежи.
При этом уровень безработицы в Ингушетии достиг 27,1%, республика занимает первое место по такому показателю в стране. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru