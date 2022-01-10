В Госдуме предложили обнулить ставку НДФЛ для малообеспеченных россиян

В Госдуме предложили снизить НДФЛ для россиян с зарплатой меньше 25 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Депутат Госдумы Щапов: Повысить до 50% НДФЛ для сверхдоходов

Согласно предложению Нилова, ставка налога для малообеспеченных россиян должна уменьшиться до 0 процентов. В то же время депутат подчеркнул, что при решении этого вопроса необходим комплексный подход.

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил облагать всех россиян с ежегодным доходом, превышающим 10 млн рублей, ставкой НДФЛ в 25 процентов. Щапов отметил, что такое нововведение будет справедливым и поможет нивелировать разрыв в доходах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НДФЛГосдума
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