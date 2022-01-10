В Госдуме предложили обнулить ставку НДФЛ для малообеспеченных россиян

Согласно предложению Нилова, ставка налога для малообеспеченных россиян должна уменьшиться до 0 процентов. В то же время депутат подчеркнул, что при решении этого вопроса необходим комплексный подход.

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил облагать всех россиян с ежегодным доходом, превышающим 10 млн рублей, ставкой НДФЛ в 25 процентов. Щапов отметил, что такое нововведение будет справедливым и поможет нивелировать разрыв в доходах.

