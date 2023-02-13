Правительство предложило новую схему «сглаживания» цены на российскую нефть
Кабмин России внес в Госдуму проект закона, который уточняет среднюю цену российской нефти Urals при расчете налога на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход, сообщает «РЕН ТВ».
Согласно документу, скидка на Urals при налогообложении будет ограничена с апреля. Для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: с 1 апреля до 30 апреля 2023 года включительно на 34 доллара США за баррель; с 1 мая по 31 мая 2023 включительно на 31 доллар США за баррель; с 1 июня по 30 июня 2023 года включительно на 28 долларов США за баррель; с 1 июля 2023 года на 25 долларов США за баррель, заявил Минфин.
Это позволит нефтяным компаниям адаптироваться к новым расчетам налогов на базе котировок Urals.
Также предлагается увеличить ценовой дифференциал с 20 до 25 долларов США за баррель и установить предел ценового дифференциала в размере 10 долларов США за баррель, который будет действовать с 1 апреля до 31 декабря текущего года.
Как сообщалось ранее, потолок цен на российскую нефть может стать неэффективным, если скорость адаптации к новым условиям логистики будет достаточно высока.
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