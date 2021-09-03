Титов раскритиковал идею создания городов-миллионников на Дальнем Востоке

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что создание городов-миллионников на Дальнем Востоке приведёт к образованию огромных безлюдных территорий в регионе, сообщает РИА Новости.

Омбудсмен отметил, что поддерживает мнение экспертов Института экономики роста им. Столыпина, которые считают, что «Россия должна расти городами около 300 тысяч населения».

«В этих городах удобнее жить, чем в бетонных джунглях... ближе к природе... по нашему мнению, должны быть десятки средних городов, и это будет выгодно экономически», - добавил он.

Ранее министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород» подписали соглашение о создании в 30 километрах от Владивостока нового города Спутник, рассчитанного на проживание 300 тысяч жителей.

Население агломерации вместе с населением Владивостока и Артёма совокупно может составить один миллион человек.

