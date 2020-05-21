Правительство поддержит российский автопром 25 млрд рублей

Правительство России выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома, 5 млрд из этой суммы пойдет на закупку машин скорой помощи. Как пишет РИА Новости, об заявил глава кабмина Михаил Мишустин во время заседания кабмина.

Напомним, в конце апреля Владимир Путин предложил ряд мер, которые должны помочь отрасли в кризисный период, возникший на фоне пандемии коронавируса. В частности, речь идет о дополнительных госзакупках транспорта у автопроизводителей, а также поддержке программ льготного лизинга и автокредитования. Президент России подчеркнул, что именно автопром может стать одной из опорных точек при восстановлении всей российской экономики, пишет РИА ФАН.