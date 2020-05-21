Правительство поддержит российский автопром 25 млрд рублей
Правительство России выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома, 5 млрд из этой суммы пойдет на закупку машин скорой помощи. Как пишет РИА Новости, об заявил глава кабмина Михаил Мишустин во время заседания кабмина.
Напомним, в конце апреля Владимир Путин предложил ряд мер, которые должны помочь отрасли в кризисный период, возникший на фоне пандемии коронавируса. В частности, речь идет о дополнительных госзакупках транспорта у автопроизводителей, а также поддержке программ льготного лизинга и автокредитования. Президент России подчеркнул, что именно автопром может стать одной из опорных точек при восстановлении всей российской экономики, пишет РИА ФАН.
Глава государства также напомнил об опыте аниткризисной поддержки автопрома в 2008-2009 годах из-за глобального мирового кризиса. По словам Путина, тогда своевременные, адресные решения дали возможность автопроизводителям преодолеть сложный период. В дальнейшем отрасль сумела даже продемонстрировать хорошие темпы восстановления и развития.
Между тем, в начале апреля НСН писала, что в России прогнозируется массовый уход автомобильных дилеров и брендов. Такие ожидания из-за ухудшения экономической ситуации в стране и распространения коронавирусной инфекции озвучили ведущие российские автоэксперты.
Однако автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил, что реальные масштабы потерь на автомобильном рынке пока оценивать сложно, так как в марте спрос на машины еще наблюдался, а заметное падение продаж начнется только с апреля.
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