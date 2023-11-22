Правительство отменило запрет на экспорт летнего дизтоплива
Министерство энергетики России объявило об отмене запрета на поставки летнего дизельного топлива за рубеж, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 22 ноября.
Решение принято в связи с насыщением внутреннего рынка. Минэнерго уточнило, что запасы летнего дизтоплива в России выросли на 14% и составили 3,2 миллиона тонн.
«В результате с начала действия запрета экспорта оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились», - говорится в сообщении.
На прошлой неделе кабмин отметил запрет на экспорт бензина. Минэнерго допустило, что вернется к ограничениям при необходимости.
Правительство ввело запрет на экспорт топлива 21 сентября на фоне стремительного роста цен в течение нескольких месяцев, напоминает «Радиоточка НСН».
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