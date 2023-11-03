Новак допустил снятие ограничений на экспорт топлива при появлении излишков

По словам зампреда правительства, вопрос о снятии ограничений регулярно рассматривают «на штабе». Как отметил Новак, дальнейшая либерализация экспорта топлива будет возможна при появлении подходящих условий — например, если будет «некуда девать» дополнительные объемы.

В сентябре правительство запретило вывоз бензина и дизельного топлива на фоне роста биржевых цен, напоминает Ura.ru. Позже кабмин разрешил экспорт дизеля по трубопроводам для производителей, поставляющих не менее 50% продукции на внутренний рынок.

Ранее в Минэнерго допустили снятие частичного запрета на экспорт топлива из РФ, однако его сроки не определены, отмечает телеканал «360».

