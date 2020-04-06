Правительство определило размер заемов, по которым можно взять кредитные каникулы

Правительство РФ назвало максимальный размер кредитов, по которым заёмщики смогут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Для потребительских кредитов физлиц это 250 тыс. рублей, для потребительских кредитов индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей, а для автокредитов — 600 тыс. рублей, передает RT.