Правительство определило размер заемов, по которым можно взять кредитные каникулы
Правительство РФ назвало максимальный размер кредитов, по которым заёмщики смогут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
Для потребительских кредитов физлиц это 250 тыс. рублей, для потребительских кредитов индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей, а для автокредитов — 600 тыс. рублей, передает RT.
Временно не платить за ипотеку могут только те, кто взял не больше 1,5 миллионов рублей, отмечает Ura.ru.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса.
Вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов в эфире НСН рассказал, как банки смогут помочь заемщикам рассчитаться после кредитных каникул. Он посоветовал заемщикам не ждать милости от банков в связи с кредитными каникулами и стараться выплачивать все возникшие долги.
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