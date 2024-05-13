Правительство одобрило проект о выплатах по ОСАГО в размере до 200 тысяч рублей

Правительство в целом поддержало проект об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тысяч рублей.

Поправки предложили в июне прошлого года депутаты фракции «Новые люди». В настоящее время при оформлении ДТП без участия сотрудника полиции размер страхового возмещения для потерпевшего не может быть выше 100 тысяч рублей в случае разногласий. Если водители не пришли к согласию по сумме возмещения ущерба или виновному в аварии, то вызывают сотрудников ГИБДД.