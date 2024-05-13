Правительство одобрило проект о выплатах по ОСАГО в размере до 200 тысяч рублей
Правительство в целом поддержало проект об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тысяч рублей.
Поправки предложили в июне прошлого года депутаты фракции «Новые люди». В настоящее время при оформлении ДТП без участия сотрудника полиции размер страхового возмещения для потерпевшего не может быть выше 100 тысяч рублей в случае разногласий. Если водители не пришли к согласию по сумме возмещения ущерба или виновному в аварии, то вызывают сотрудников ГИБДД.
Правительство инициативу «концептуально поддержало», однако указало на ряд проблем в законопроекте, которые, если их не устранить, могут быть выгодны мошенникам, сообщает ТАСС.
Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в эфире НСН рассказал, что массовый отказ от страховых полисов ОСАГО в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Чечни связан с отношением страховых компаний к местным автовладельцам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru