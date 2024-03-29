Автоэксперт: Продавец ответит за ДТП, если покупатель просрочит ОСАГО

«Я рекомендую бывшим собственникам хранить ДКП и четко отслеживать, переоформил ли покупатель машину на себя, а если он этого не сделал в 10-дневный срок – обращаться в ГИБДД», — пояснил он.

По словам эксперта, если продавец утратил договор купли-продажи, обжаловать возможные штрафы будет сложно. При этом в случае большого числа штрафов судебные приставы накладывают на автомобиль запрет регистрационных действий, что препятствует снятию автомобиля с учета.

Ранее сообщалось, что сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации в России в прошлом году составила около 141 млрд рублей, это рекорд за последние пять лет, напоминает «Радиоточка НСН».

