Автоэксперт: Продавец ответит за ДТП, если покупатель просрочит ОСАГО
Если покупатель автомобиля не переоформит машину, выплачивать ущерб за ДТП придется бывшему владельцу. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
«Я рекомендую бывшим собственникам хранить ДКП и четко отслеживать, переоформил ли покупатель машину на себя, а если он этого не сделал в 10-дневный срок – обращаться в ГИБДД», — пояснил он.
По словам эксперта, если продавец утратил договор купли-продажи, обжаловать возможные штрафы будет сложно. При этом в случае большого числа штрафов судебные приставы накладывают на автомобиль запрет регистрационных действий, что препятствует снятию автомобиля с учета.
Ранее сообщалось, что сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации в России в прошлом году составила около 141 млрд рублей, это рекорд за последние пять лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru