Правительство одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

О начале разработки этого законопроекта Минфин сообщил в декабре прошлого года. Российские власти хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует пересмотра налоговых соглашений с другими странами, на что пока согласились Мальта, Кипр и Люксембург. Нидерланды же выступают против.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что расторжение этого соглашения может вынудить «Яндекс» изменить корпоративную структуру. Компания зарегистрирована в России как ООО «Яндекс», 100% уставного капитала которой принадлежит зарегистрированному в Нидерландах акционерному обществу Yandex N.V.

Сейчас дивиденды от российских «дочек», которые выплачиваются Yandex N.V., облагаются налогом по ставке в 5%.

