Правительство одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым одобрил законопроект о денонсации соглашения России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.
О начале разработки этого законопроекта Минфин сообщил в декабре прошлого года. Российские власти хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует пересмотра налоговых соглашений с другими странами, на что пока согласились Мальта, Кипр и Люксембург. Нидерланды же выступают против.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что расторжение этого соглашения может вынудить «Яндекс» изменить корпоративную структуру. Компания зарегистрирована в России как ООО «Яндекс», 100% уставного капитала которой принадлежит зарегистрированному в Нидерландах акционерному обществу Yandex N.V.
Сейчас дивиденды от российских «дочек», которые выплачиваются Yandex N.V., облагаются налогом по ставке в 5%.
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