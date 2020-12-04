Минфин РФ денонсирует налоговое соглашение с Нидерландами
Министерство финансов России решило расторгнуть соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Законопроект о денонсации уже готовится, сообщается на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Предполагается, что в случае принятия документ вступит в силу в марте будущего года.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ввести повышенный до 15% налог на дивиденды, которые выводятся за границу. Мера должна вступить в силу с 2022 года. Предварительно необходимо соответствующим образом скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с так называемыми транзитными юрисдикциями.
Причём Владимир Путин не исключил выход Россия из таких соглашений с конкретными странами в одностороннем порядке. Произойдёт это в том случае, если зарубежные партнеры откажутся принять новые условия российской стороны.
Минувшей осенью уже были изменены условия таких соглашений с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Обсуждение вопроса идёт с Гонконгом и Швейцарией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru