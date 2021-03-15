Правительство обсуждает идею «кешбэка для инвесторов»

Согласно данным Росстата, доля инвестиций в ВВП по итогам 2019 года составила 20,6% — не выше, чем в 2011 году.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении россиянам налогового вычета за посещение фитнес-залов и спортивных секций.

Как сообщила на пресс-конференции НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва, после принятия этого закона о налоговом вычете за фитнес им воспользуются 10-15% от числа посетителей спорт-клубов.

