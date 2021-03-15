Правительство обсуждает идею «кешбэка для инвесторов»
Кабмин представил программу, предусматривающую выплату «кэшбека» в виде налогового вычета и государственных субсидий. Как пишет РБК, она нужна, чтобы стимулировать инвестиции в основной капитал в России со стороны среднего и крупного бизнеса. Возвращение части вложенных средств предусматривается и за вложения на инфраструктуру проектов, но и, в том числе, за создание условий для запуска инвестпроектов в регионах, реинжиниринг (пересборка) правил промышленного строительства.
Согласно данным Росстата, доля инвестиций в ВВП по итогам 2019 года составила 20,6% — не выше, чем в 2011 году.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении россиянам налогового вычета за посещение фитнес-залов и спортивных секций.
Как сообщила на пресс-конференции НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва, после принятия этого закона о налоговом вычете за фитнес им воспользуются 10-15% от числа посетителей спорт-клубов.
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