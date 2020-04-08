Правительство Москвы помогает предпринимателям в условиях пандемии коронавируса – Сергунина
Более 15 тысяч предпринимателей зарегистрировались на нетворкинг-платформе «Цифрового делового пространства». Там можно завести деловые знакомства, познакомиться с календарем бизнес-событий и записаться на мероприятия. Пока они проходят в онлайн-формате, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
На портале в будущем также появятся онлайн-трансляции мероприятий и система рекомендаций потенциальных клиентов и бизнес-партнеров на основе данных искусственного интеллекта.
По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, эта нетворкинг-платформа показывает, что действительно интересно бизнес-сообществу и с какими вопросами сталкиваются предприниматели.
Все мероприятия «Цифрового делового пространства», запланированные с апреля по май, из-за эпидемии COVID-19 проходят в онлайн-режим.
Ранее советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко в эфире НСН перечислил необходимые меры поддержки бизнеса. По его мнению, необходимо освободить бизнес от налогов на три года.
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