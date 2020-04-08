Правительство Москвы помогает предпринимателям в условиях пандемии коронавируса – Сергунина

Более 15 тысяч предпринимателей зарегистрировались на нетворкинг-платформе «Цифрового делового пространства». Там можно завести деловые знакомства, познакомиться с календарем бизнес-событий и записаться на мероприятия. Пока они проходят в онлайн-формате, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На портале в будущем также появятся онлайн-трансляции мероприятий и система рекомендаций потенциальных клиентов и бизнес-партнеров на основе данных искусственного интеллекта.