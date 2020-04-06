В Москве открылись онлайн-курсы для начинающих предпринимателей

Все прослушавшие курс получат сертификаты.

Учеников разделят на группы в соответствии с направлениями бизнеса. Своим опытом с начинающими предпринимателями поделятся ведущие специалисты в области финансов, а также руководители крупных компаний в различных отраслях.

Участники программы также смогут пользоваться материалами для самостоятельного изучения в разделе «База знаний».

Ранее шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в эфире НСН высказал мнение, что коронавирус не сможет убить ресторанный бизнес.

«Вообще, не понимаю людей - чего они истерят?! Да - сложно, да - нет работы с точки зрения карантина, но ее же не просто нет, а ее нет на время. Это не одни мы, это вся планета заражена. Поэтому, я считаю, все будет нормально, ресторанный бизнес не умрет, все восстановится и будем работать», - сказал Ивлев.



