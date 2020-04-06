В Москве открылись онлайн-курсы для начинающих предпринимателей

Для начинающих предпринимателей в понедельник, 6 апреля, стартует очередной этап проекта «Бизнес-уик-энд» — онлайн-курс «Преакселератор». Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Программа рассчитана на 60 часов, она разбита на тематические блоки. Занятия будут проводиться в течение шести недель в форме видеоконференций. Участникам объяснят, как составить бизнес-план, привлечь клиентов, а также расскажут о финансовых и юридических аспектах предпринимательской деятельности.

Сергунина: В Московский инновационный кластер уже вошло около 900 организаций

Все прослушавшие курс получат сертификаты.

Учеников разделят на группы в соответствии с направлениями бизнеса. Своим опытом с начинающими предпринимателями поделятся ведущие специалисты в области финансов, а также руководители крупных компаний в различных отраслях.

Участники программы также смогут пользоваться материалами для самостоятельного изучения в разделе «База знаний».

Ранее шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в эфире НСН высказал мнение, что коронавирус не сможет убить ресторанный бизнес.

«Вообще, не понимаю людей - чего они истерят?! Да - сложно, да - нет работы с точки зрения карантина, но ее же не просто нет, а ее нет на время. Это не одни мы, это вся планета заражена. Поэтому, я считаю, все будет нормально, ресторанный бизнес не умрет, все восстановится и будем работать», - сказал Ивлев.

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ФОТО: pixabay.com
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