В Москве открылись онлайн-курсы для начинающих предпринимателей
Для начинающих предпринимателей в понедельник, 6 апреля, стартует очередной этап проекта «Бизнес-уик-энд» — онлайн-курс «Преакселератор». Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Программа рассчитана на 60 часов, она разбита на тематические блоки. Занятия будут проводиться в течение шести недель в форме видеоконференций. Участникам объяснят, как составить бизнес-план, привлечь клиентов, а также расскажут о финансовых и юридических аспектах предпринимательской деятельности.
Все прослушавшие курс получат сертификаты.
Учеников разделят на группы в соответствии с направлениями бизнеса. Своим опытом с начинающими предпринимателями поделятся ведущие специалисты в области финансов, а также руководители крупных компаний в различных отраслях.
Участники программы также смогут пользоваться материалами для самостоятельного изучения в разделе «База знаний».
Ранее шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в эфире НСН высказал мнение, что коронавирус не сможет убить ресторанный бизнес.
«Вообще, не понимаю людей - чего они истерят?! Да - сложно, да - нет работы с точки зрения карантина, но ее же не просто нет, а ее нет на время. Это не одни мы, это вся планета заражена. Поэтому, я считаю, все будет нормально, ресторанный бизнес не умрет, все восстановится и будем работать», - сказал Ивлев.
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