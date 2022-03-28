Правительство Дании запретит продажу крон жителям России и Белоруссии

Власти Дании готовят законопроект, который предполагает запрет продажи датских крон и ценных бумаг жителям России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Ritzau.

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Отмечается, что закон также введет запрет на «продажу, доставку, передачу или вывоз банкнот и монет в датских кронах» для россиян и белорусов. Для тех, кто будет нарушать закон, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех месяцев.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что падение курса рубля только начинается, а радикальные ограничения в связи с российской спецоперацией на Украине его только усилят.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:БелоруссияРоссияДания
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