Правительство Дании запретит продажу крон жителям России и Белоруссии

Отмечается, что закон также введет запрет на «продажу, доставку, передачу или вывоз банкнот и монет в датских кронах» для россиян и белорусов. Для тех, кто будет нарушать закон, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех месяцев.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что падение курса рубля только начинается, а радикальные ограничения в связи с российской спецоперацией на Украине его только усилят.

