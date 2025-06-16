Повышение производительности труда назвали «шагом вверх» для экономики России
Автоматизировать производство дорого и долго, поэтому России лучше пойти по другому пути, заявил НСН экономист Денис Ракша.
На данном этапе развитию экономики России может способствовать только повышение производительности труда, но делать это за счет роботизации слишком дорого, необходимо искать другие пути, заявил НСН экономист Денис Ракша.
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что модель роста российской экономики последних лет исчерпала себя. По его словам, Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий кадровый и производственный потенциал. Для продолжения развития экономике следует «сделать шаг не вперед, а вверх», на новую технологическую и организационную ступень, добавил он. Ракша рассказал, как это может работать.
«Это так, это видно по статистическим данным. Темпы роста промышленного сектора замедляются последний год. Что касается шага вверх, это сильно. Нужно понимать, что это за шаг, за счет чего может расти экономика. Прежде всего, это рост производительности труда. Но как это делать, пока не очень понятно. Про организационную ступень понятно. Это и означает повышение производительности труда, надо выяснять детали», - отметил он.
По его словам, автоматизировать производство дорого и долго, поэтому России лучше пойти по другому пути.
«В теории это можно сделать за счет внедрения новых технологий, оборудования, за счет автоматизации и роботизации производства. Еще вариант – более продуманный набор методов организации производства. Автоматизировать производство – это дорого и долго, плюс у нас есть внешние ограничения. Поэтому самым быстрым, относительно дешевым и наиболее перспективным путем будет второй. Во время процесса есть потери рабочего времени, простои и так далее. На огромных заводах руководители ездят на машинах, а обычные сотрудники передвигаются самостоятельно. Бывает так, что столовая находится в пяти километрах от его рабочего места. Это потеря рабочего времени. Есть и более сложные вещи, это для понимания. Все эти вопросы можно решать», - объяснил собеседник НСН.
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее заявила «Москве 24», что направит депутатский запрос в Минтруд и Роструд по поводу необходимости возврата обязательного перерыва для работающих за компьютером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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