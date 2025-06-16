На данном этапе развитию экономики России может способствовать только повышение производительности труда, но делать это за счет роботизации слишком дорого, необходимо искать другие пути, заявил НСН экономист Денис Ракша.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что модель роста российской экономики последних лет исчерпала себя. По его словам, Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий кадровый и производственный потенциал. Для продолжения развития экономике следует «сделать шаг не вперед, а вверх», на новую технологическую и организационную ступень, добавил он. Ракша рассказал, как это может работать.