Путин заявил о росте нефтедобычи в 2022 году
Президент России Владимир Путин заявил, что объём добычи нефти в РФ в 2022 году составил 535 млн тонн, сообщает ТАСС.
На совещании по экономическим вопросам глава государства отметил, что таких показателей удалось достичь несмотря на санкции.
«Несмотря на санкционное давление, добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла примерно на 2%, объём добычи составил 535 млн тонн», - российский лидер.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28%, или на 2,5 трлн рублей, сообщает RT.
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