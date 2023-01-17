Путин заявил о росте нефтедобычи в 2022 году

Президент России Владимир Путин заявил, что объём добычи нефти в РФ в 2022 году составил 535 млн тонн, сообщает ТАСС.

В ЕП заявили об ускорении работы над десятым пакетом санкций против России

На совещании по экономическим вопросам глава государства отметил, что таких показателей удалось достичь несмотря на санкции.

«Несмотря на санкционное давление, добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла примерно на 2%, объём добычи составил 535 млн тонн», - российский лидер.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28%, или на 2,5 трлн рублей, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияНефтедобычаНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры