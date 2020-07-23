Автоэксперт объяснил везением рост продаж Lexus в России
Автомобильный эксперт Олег Осипов в эфире НСН рассказал, что повлияло на повышение продаж автомобилей премиального бренда Lexus в июне текущего года.
Пресс-служба Lexus сообщила, что по итогам июня 2020 года продажи автомобилей премиального бренда выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Отмечается, что было продано порядка 2 023 автомобилей японской марки.
Автоэксперт Олег Осипов в беседе с НСН отметил, что для России ситуация, когда во время кризиса продажи премиальных авто не падают, а растут, является обычной.
«Это традиционно для нашего российского рынка – всегда есть хороший спрос либо на очень дешевые, либо на очень дорогие автомобили. Проваливается именно средний сегмент, что говорит о позициях среднего класса в России. Можно посмотреть у Bentley, Mercedes, BMW, Audi – у них у всех дела обстоят неплохо, несмотря на кризис. Также Lexus, насколько я помню, не спешил повышать цены. Хотя сейчас цены на новые автомобили заметно растут, причем по всем сегментам. Нельзя забывать и про отложенный спрос – в период самоизоляции люди ничего не покупали, а сейчас рынок оживился в некоторой степени. Но Lexus не показатель, так как в целом по рынку падение составляет около 23% по сравнению с прошлым годом. Так что Lexus повезло», - считает Осипов.
«Кредитных программ для Lexus в принципе нет. Есть программы для бюджетных автомобилей в определенной ценовой категории, куда Lexus, конечно, не входит», - отметил он. Поэтому рассматривать вариант, что автомобили премиального класса приобретали по кредитным программам, не приходится.
В целом же показатели продаж за первое полугодие 2020 года у Lexus упали на 8%. Японская марка сейчас занимает только третье место среди автопроизводителей моделей премиум-класса.
Ранее Осипов в эфире НСН проанализировал влияние коронавируса на ведущие компании российского автопрома.
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