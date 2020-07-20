Эксперт назвал тех, кому выгоден перевод автомобилей на газ

С 20 июля в России заработала обновленная программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ. Государство субсидирует из бюджета 60% от стоимости переоборудования, а «Газпром» - еще 30%. Таким образом, владельцы автомобилей будут платить лишь оставшиеся 10%.

Но руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов пояснил в интервью НСН, что овчинка для подавляющего большинства автомобилистов не стоит, скрытых расходов будет много.

«Никто никому ничего не навязывает, переход – добровольный. Но "Газпрому" нужно продавать газ, спрос со стороны иностранных покупателей падает, равно как и цена. Вот компания ищет рынки сбыта. К тому же газ более экономичное топливо, и это этап борьбы с вредными выбросами», - пояснил Шкуматов.