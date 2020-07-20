Эксперт назвал тех, кому выгоден перевод автомобилей на газ
Петр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что, прежде чем автомобилистам отказаться от бензина, нужно просчитать все расходы.
С 20 июля в России заработала обновленная программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ. Государство субсидирует из бюджета 60% от стоимости переоборудования, а «Газпром» - еще 30%. Таким образом, владельцы автомобилей будут платить лишь оставшиеся 10%.
Но руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов пояснил в интервью НСН, что овчинка для подавляющего большинства автомобилистов не стоит, скрытых расходов будет много.
«Никто никому ничего не навязывает, переход – добровольный. Но "Газпрому" нужно продавать газ, спрос со стороны иностранных покупателей падает, равно как и цена. Вот компания ищет рынки сбыта. К тому же газ более экономичное топливо, и это этап борьбы с вредными выбросами», - пояснил Шкуматов.
Как отметил специалист, сжиженный газ дешевле бензина, но на поверку оказывается, что - дороже. Все объясняется просто: сейчас с газа не берется акциз, который платят покупатели бензина.
«Ремонт и содержание дорог финансируется за счет акцизов, которые платят автовладельцы. Это ни для кого не секрет. Если вдруг все перейдут на газ, то акцизов не будет и дороги развалятся. Возникает вопрос, за чей счет банкет? Так что это такая завлекалочка, а после бабахнет акциз. Так что скептически к этой истории отношусь», - предположил автоэксперт.
«Газобалонное оборудование выгодно таксистам, мелким перевозчикам, но никак не автомобилистам с пробегом в 10 тысяч км в год»
Есть еще и один аспект в переходе на газ. Сейчас за доливом бензина на заправочных станциях следят. Объем жидкости можно проверить, а находящийся под давлением газ измерить покупатель никак не сможет.
«По отзывам таксистов, которые перешли на новый вид топлива, на одну и ту же сумму могут на 30% больше или 30% меньше газа. И все так становится не так шоколадно, найти честную заправку еще нужно. Не факт, что она окажется рядом с домом. К тому же у газа чуть повышенный расход. Так что вся эта морока бессмысленна для подавляющего числа автовладельцев», - резюмировал Петр Шкуматов.
Добавим, для тех владельцев авто, которые всё-таки решать отказаться от бензина, распоряжением правительства установка и регистрация газобаллонного оборудования должна производиться в течение не более 5 рабочих дней.
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