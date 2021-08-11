Поток газа по «Ямалу-Европе» за сутки упал в полтора раза

Поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» упал в полтора раза к среднему уровню предыдущего дня. Данные приводит германский газотранспортный оператор Gascade.

Во вторник в газотранспортную систему Германии поставлялось по 1,5 миллиона кубометров в час, в начале среды поток снизился до 1 миллиона кубов.

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Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил снижение объема ежесуточных поставок российского газа в Европу и через газопровод «Ямал — Европа», отметив, что высокие цены на газ заставляют европейцев занять выжидающую позицию.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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