«Потеряем рынок и скважины»: Аналитик нарисовал мрачную перспективу после ухода РФ из ОПЕК+

Формат участия стран в ОПЕК+, скорее всего, будет пересмотрен, однако и для России это будет болезненно, она рискует потерять значительную часть рынка и некоторые скважины, сообщил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в разговоре с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».

Некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти ОПЕК+, написала ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов организации.