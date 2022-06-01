«Потеряем рынок и скважины»: Аналитик нарисовал мрачную перспективу после ухода РФ из ОПЕК+
Большая часть стран мира ничего не выиграет от сокращения доли российского рынка нефти, однако и РФ может безвозвратно потерять долю на рынке из-за сокращения добычи, объяснил в эфире НСН аналитик Андрей Гордеев.
Формат участия стран в ОПЕК+, скорее всего, будет пересмотрен, однако и для России это будет болезненно, она рискует потерять значительную часть рынка и некоторые скважины, сообщил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в разговоре с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
Некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти ОПЕК+, написала ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов организации.
«Однозначно будет сокращение добычи, это будет довольно ощутимо, и связано это в первую очередь с отсутствием реализации этой нефти. Хоть она и перенаправляется на азиатские рынки, но в полном объеме они вряд ли заместят европейские рынки. Некоторые покупатели ограничивают свои собственные покупки или покупают с дисконтом, но и этот объем не полностью выкупается. Кроме того, снижение добычи будет из-за того, что ограничивается экспорт технологий в нашу страну, потому что у нас все-таки месторождения трудноизвлекаемые по большей части, и освоение новых месторождений у нас под большим вопросом. Поэтому да, снижение добычи будет, вопрос лишь в темпах. Нефтекомпании вынуждены будут делать, это неизбежно, и, к сожалению, некоторые скважины уже потом не удастся восстановить. Если в Саудовской Аравии могут сокращать или увеличивать добычу, то у нас такая специфика, что скважины будут потеряны», - спрогнозировал аналитик.
При этом Россия из-за геополитических сложностей рискует сократить свою долю на рынке.
«Учитывая всю нестабильность, страны могут наращивать поставки на рынок, у них в любом случае есть задел, куда наращивать. Мировой рынок восстанавливается постепенно после пандемии, существует угроза недостаточного предложения, цены вверх поползли. Это частично компенсирует наши объемы, но это не может продолжаться долго, цены все равно пойдут вниз, а мы теряем долю рынка. В конце мы просто потеряем эту долю, ее потом сложно восстановить. Учитывая все эти события, существование формата ОПЕК+ под вопросом, скорее всего, будет какое-то реформирование его», - отметил Гордеев.
По словам эксперта, заменить российскую нефть не так легко, так как ближневосточные смеси не подходят европейским компаниям технологически. Кроме того, цены на иностранную нефть выше, однако страны ОПЕК видят в этом свою выгоду.
«Наша нефть торгуется с дисконтом, дешевле оказывается. В целом наш уход с рынка, конечно же, невыгоден миру, это влечет рост цен. Но странам-экспортерам, которые входят в ОПЕК, конечно, это играет на руку. Тут оценивать достаточно сложно. Что касается стоимости, то в настоящий момент риски нехватки предложения учитываются в цене. На пике цены, конечно, будут выше текущих. Тем более когда идет сезон и растет переработка, то поставки на европейский рынок могут сократиться, чтобы [поставщики] могли внутри своих стран наладить конъюнктуру», - добавил Гордеев.
31 мая стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле перешагнула отметку в 122 доллара за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов. Такой рост произошел впервые с 24 марта текущего года. Цена августовских фьючерсов увеличивалась до 118,33 доллара.
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