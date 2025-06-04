Если российский СПГ перестанет поступать на европейский рынок, цены на газ в Европе могут вырасти на треть, рассказал НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Кроме того, одна из крупнейших энергетических компаний Франции лишится доходов.

Франция и Бельгия отказались одобрить план Евросоюза (ЕС) по запрету на импорт российского газа, потребовав больше информации об экономических и юридических последствиях этого шага, сообщило издание Politico.

«Франция и Бельгия говорят витиевато, бюрократически, потому что они по политическим мотивам не могут сказать, как в Венгрии и Словакии, что им это просто невыгодно и они выступают против [отказа от газа из России]. Франция и Бельгия являются одними из крупнейших стран, через которые заходит на европейский рынок российский СПГ. Через Бельгию он проходит в Германию, потому что для ФРГ одним из крупных поставщиков вдруг стала Бельгия, хотя эта страна газ не добывает. В этом и уловка: в Бельгии есть приемные СПГ-терминалы, они хорошо загружены, так как туда приходит российский газ с проекта «Ямал СПГ». А Франция и для себя принимает, плюс французская компания TotalEnergies владеет 20% в проекте «Ямал СПГ» и еще почти 20% в «Новотэке», который является контрольным акционером в этом «Ямале СПГ». Для Франции это невыгодно, так как получается, что она и для себя газ не будет получать, и одна из ее крупнейших компаний потеряет доходы», - пояснил Юшков.

Кроме того, французский бизнес заинтересован в развитии в будущем российского проекта «Арктик СПГ 2».

«Франция еще надеется на то, что когда-нибудь потом с еще одного проекта, в котором участвует TotalEnergies, – «Арктик СПГ 2» - американцы снимут санкции, он будет нормально работать и тоже поставлять газ как Европу, так и на мировой рынок. А там у TotalEnergies 10% акций и 60% у «Новотэка» (в котором у TotalEnergies 20% акций). То есть она косвенно в любом случае будет зарабатывать от этого проекта», - добавил эксперт.

Если российский СПГ прекратит поступать на европейский рынок, в Европе начнется дефицит энергоресурсов и дальнейший рост цен на любой газ.

«Цены в Европе будут расти на трубопроводный газ из Африки, из Норвегии, откуда угодно, потому что будет дефицит. Россия сейчас занимает второе место после США по объему поставок СПГ на рынок Европы. Если его убрать, то будет дефицит и рост цены. Нужно будет поднимать цены, чтобы вместо российского привлечь какой-то другой СПГ, и прежде всего переманить его с азиатских рынков. Значит, надо будет платить значительно больше, чем платят в Азии. В этом случае вы всегда будете в ситуации конкуренции с азиатами, потому что азиатские рынки будут тоже пытаться платить больше, чтобы у них остался этот газ. И такая вот постоянная гонка будет поддерживать высокие цены», - заявил Юшков.

По словам собеседника НСН, если российские СПГ запретить в Европе, то с нынешних 400 долларов за 1000 кубов цена газа может вырасти до 500-600 долларов.

В июне Еврокомиссия выступит с официальным предложением о запрете российского газа и ядерного топлива к концу 2027 года. Предложение должно быть одобрено большинством членов Европарламента и большинством стран ЕС.