Потапенко объяснил, кто виноват в росте цен
Предприниматель Дмитрий Потапенко на пресс-конференции в НСН рассказал, какие экономические решения в стране приводят к росту цен на товары.
Российская экономика отстраняется от технологических мировых цепочек, что приводит к сокращению предложения и росту цен, заявил ретейлер, предприниматель Дмитрий Потапенко на пресс-конференции в НСН.
«Поскольку мы находимся на боковичке технологических цепочек, и через нас не проходит никакой трафик транзитный товаров и услуг, то у нас ассортимент сокращается, предложение сокращается, а цена растет. Мы не встроены в мировом разделении труда. Все мы подменяем одной фразой, вакцину нашу не признают, потому что это русофобия, цены растут, потому что виноват какой-нибудь мифологический ритейл. Теории заговоров хороши тем, что они снимают с акторов ответственность», - объяснил Потапенко.
Низкие доходы граждан обусловлены колониальным типом российской экономики, заявил ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров на пресс-конференции в НСН.
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