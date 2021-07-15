Потапенко объяснил, кто виноват в росте цен

Российская экономика отстраняется от технологических мировых цепочек, что приводит к сокращению предложения и росту цен, заявил ретейлер, предприниматель Дмитрий Потапенко на пресс-конференции в НСН.

«Поскольку мы находимся на боковичке технологических цепочек, и через нас не проходит никакой трафик транзитный товаров и услуг, то у нас ассортимент сокращается, предложение сокращается, а цена растет. Мы не встроены в мировом разделении труда. Все мы подменяем одной фразой, вакцину нашу не признают, потому что это русофобия, цены растут, потому что виноват какой-нибудь мифологический ритейл. Теории заговоров хороши тем, что они снимают с акторов ответственность», - объяснил Потапенко.

Низкие доходы граждан обусловлены колониальным типом российской экономики, заявил ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров на пресс-конференции в НСН.

