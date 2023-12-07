Потанин: иностранные инвесторы столько нам оставили, что только подбирай
Иностранные инвесторы столько нам оставили, что только подбирай, заявил глава «Норильского никеля» Владимир Потанин на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает «Коммерсант».
По его словам, в России после ухода западных компаний осталось много бизнесов.
Потанин подчеркнул, что для роста российской экономики нужно работать с налогом на прибыль как с наиболее объективным агрегированными показателем, а для стимулирования инвестиций вводить льготы на инвестиции в основной капитал.
«Качество роста ВВП будет зависеть не только от объемов инвестиций в основные средства, но и от того, как они будут модернизироваться», - добавил Потанин.
По итогам прошлого года глава «Норильского никеля», по данным Forbes, возглавил список новых собственников иностранных компаний.
Так, принадлежащий Потанину «Интеррос» весной 2022 года купила у Societe Generale Росбанк, а также 35% в TCS Group, которой принадлежит Тинькофф-банк.
Ранее стало известно, что богатейшие россияне с начала года заработали более 32 млрд долларов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru