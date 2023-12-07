Потанин: иностранные инвесторы столько нам оставили, что только подбирай

По его словам, в России после ухода западных компаний осталось много бизнесов.

Потанин подчеркнул, что для роста российской экономики нужно работать с налогом на прибыль как с наиболее объективным агрегированными показателем, а для стимулирования инвестиций вводить льготы на инвестиции в основной капитал.

«Качество роста ВВП будет зависеть не только от объемов инвестиций в основные средства, но и от того, как они будут модернизироваться», - добавил Потанин.

По итогам прошлого года глава «Норильского никеля», по данным Forbes, возглавил список новых собственников иностранных компаний.

Так, принадлежащий Потанину «Интеррос» весной 2022 года купила у Societe Generale Росбанк, а также 35% в TCS Group, которой принадлежит Тинькофф-банк.

Ранее стало известно, что богатейшие россияне с начала года заработали более 32 млрд долларов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

