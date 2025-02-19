В Молдавии арестовали гражданина за организацию нелегальной миграции украинцев

Гражданин Молдавии был арестован на 30 суток за организацию незаконной миграции украинских граждан в обмен на крупные суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции республики.

Всего были задержаны трое человек, включая двух граждан Украины в возрасте 25 и 54 лет, а также 32-летний молдавский гражданин.