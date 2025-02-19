В Молдавии арестовали гражданина за организацию нелегальной миграции украинцев
Гражданин Молдавии был арестован на 30 суток за организацию незаконной миграции украинских граждан в обмен на крупные суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции республики.
Всего были задержаны трое человек, включая двух граждан Украины в возрасте 25 и 54 лет, а также 32-летний молдавский гражданин.
В молдавской полиции сообщили, что украинцы договорились с молдаванином о пересечении границы за плату по 2 тысячи долларов с каждого.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции, передает «Радиоточка НСН».
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